Kolumbien: Bewaffnete Gruppen erstarken

Bogotá. Bewaffnete Gruppen in Kolumbien haben in den vergangenen drei Jahren Tausende von Mitgliedern hinzugewonnen und ihre territoriale Kontrolle ausgeweitet. Das geht laut der Agentur Reuters aus einem internen Sicherheitsbericht hervor, der am Dienstag von den nationalen Sicherheits- und Geheimdiensten vorgelegt wurde. Der Befund widerspricht den Bemühungen der gegenwärtigen Linksregierung, die gewaltsamen Konflikte in dem lateinamerikanischen Land zu beizulegen. (Reuters/jW)