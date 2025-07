Tunesien: Haftstrafen für Oppositionelle

Tunis. In Tunesien hat ein Gericht Oppositionsführer Rached Ghannouchi und andere Politiker am Dienstag zu hohen Haftstrafen verurteilt. Der 84jährige Ghannouchi, ehemaliger Ministerpräsident und langjähriger Vorsitzender der islamistischen Partei Ennahda, erhielt 14 Jahre. Er befindet sich seit 2023 in Haft. Insgesamt waren 21 Personen angeklagt, von denen zehn bereits inhaftiert waren. Die übrigen elf sind aus Tunesien geflohen. Die Urteile unterstreichen nach Ansicht von Kritikern den Zugriff von Präsident Kaïs ­Saïed auf die Justiz zur Festigung seiner autoritären Herrschaft. (Reuters/jW)