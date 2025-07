Libanon: Israel entsendet Bodentruppen

Beirut. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben im Süden des Libanons erneut mit Bodentruppen gegen die Hisbollah vorgerückt. Ziel der »gezielten Sondereinsätze« in »mehreren Gebieten« sei es gewesen, »Waffen und terroristische Infrastruktur« der Hisbollah zu zerstören und die Miliz daran zu hindern, sich im betroffenen Gebiet »wieder zu etablieren«, erklärte die Armee am Mittwoch. Am Dienstag hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf die Region um die Küstenstadt Tripoli einen Hamas-Kämpfer getötet. Libanesische Behörden sprachen allerdings von drei Todesopfern. (AFP/jW)