Afghanistan nennt Haftbefehle »Unsinn«

Kabul. Die von den islamistischen Taliban geführte Regierung Afghanistans hat die vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) am Dienstag erlassenen Haftbefehle gegen zwei ihrer Anführer wegen der Unterdrückung von Frauen als »Unsinn« bezeichnet. Die Haftbefehle würden das »starke Engagement und die Hingabe« der Taliban für das islamische Schariarecht nicht beeinträchtigen, erklärte der Sprecher der Taliban-Regierung am Dienstag. Außerdem erkenne das Emirat Afghanistan den IStGH ohnehin nicht an. (AFP/jW)