70 Tote nach Überfall in Nigeria

Bauchi. In westafrikanischen Nigeria sind bei einem Hinterhalt von Bewaffneten mehr als 70 Mitglieder einer Bürgerwehr getötet worden. Dies berichtete am Mittwoch ein Anführer der Freiwilligenmiliz. Der Vorfall habe sich bereits am Montag ereignet. Hunderte Freiwillige seien im von Gewalt geplagten Bundesstaat Plateau ausgerückt, um ein Versteck schwerbewaffneter Banditen auszuheben, als sie in der Nähe der Gemeinden Kukawa und Bunyun angegriffen worden seien. Mindestens 70 Freiwillige seien dabei getötet worden. (Reuters/jW)