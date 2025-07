China weist deutsche Vorwürfe zurück

Beijing. China hat den Vorwurf zurückgewiesen, Anfang Juli ein deutsches Aufklärungsflugzeug über dem Roten Meer mit einem Laser ins Visier genommen zu haben. Die deutschen Informationen stimmten nicht mit den der chinesischen Seite bekannten Fakten überein, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Mittwoch in Beijing. China und Deutschland sollten eine faktenbasierte Haltung einnehmen und enger kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte den Vorfall als »vollkommen inakzeptabel« bezeichnet und bestellte den chinesischen Botschafter ein. Dies tat inzwischen auch die Europäische Union in Brüssel. (Reuters/jW)