Maskenaffäre: SPD nicht gegen U-Ausschuss

Berlin. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hält einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Maskenkäufe des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) für denkbar. »Ich schließe das nicht aus«, sagte Klüssendorf am Mittwoch dem Focus. Man müsse »restlos und zügig aufklären, was während der Coronapandemie im Gesundheitsministerium geschehen ist«. Es müsse geklärt werden, ob Spahns Umgang mit Steuergeldern vertretbar gewesen sei. »Und es muss auch darum gehen, persönliche Verbindungen zu bestimmten Profiteuren der Maskenkäufe auszuschließen«, so Klüssendorf. Die Union lehnt einen Untersuchungsausschuss hingegen ab. (dpa/jW)