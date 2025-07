Flüchtlingsunterkunft in Tegel streicht 1.400 Jobs

Berlin. In der Flüchtlingsunterkunft auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel in Berlin verlieren 1.400 Mitarbeiter zum Jahresende ihre Beschäftigung. Ihre Verträge liefen dann aus und würden nach jetzigem Stand nicht verlängert, teilte das Deutsche Rote Kreuz am Dienstag abend mit. Im Mai hatte der CDU-SPD-Senat beschlossen, dass die Unterkunft bis 2031 betrieben wird. Sie soll bis dahin als zentrales Ankunftszentrum mit einer stark verringerten Kapazität von etwa 2.600 Plätzen genutzt werden. (dpa/jW)