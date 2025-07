Daimler-Betriebsrat fordert Stellenabbaurücknahme

Frankfurt am Main. Der Betriebsrat von Daimler Truck hat eine Rücknahme des angekündigten Stellenabbauziels von 5.000 Stellen in der BRD gefordert. Das Vertrauen in den von Unternehmen und Betriebsrat vereinbarten Prozess sei erschüttert, erklärte Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht am Mittwoch. Wie viele Arbeitsplätze wegfielen, könne erst nach einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von deutschen Standorten etwa gegenüber ausländischen festgelegt werden. »Deswegen erwarte ich, dass diese Zahl wieder zurückgenommen wird«, betonte Brecht. Eine generelle Ablehnung des Stellenabbaus gab es vom Betriebsrat nicht. (Reuters/jW)