Athen stoppt Asylanhörungen für Bootsflüchtlinge

Athen. Griechenland hat einen Stopp aller Asylanhörungen für Geflüchtete, die per Boot von Nordafrika aus fliehen, angekündigt. »Der Weg nach Griechenland wird geschlossen«, sagte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch vor dem Parlament in Athen. Er fügte hinzu: »Alle Migranten, die illegal einreisen, werden festgenommen und inhaftiert.« Ein entsprechendes Gesetz werde am Donnerstag dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt, kündigte Mitsotakis an. (AFP/jW)