Gaza: Israels Armee tötet 105 Menschen

Gaza-Stadt. Mindestens 105 Menschen wurden in den vergangenen 24 Stunden von Israels Armee getötet. Das meldete die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen am Mittwoch nachmittag. Am Vortag (Ortszeit) traf sich Israels Premier Benjamin Netanjahu erneut mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Steve Witkoff, US-Sondergesandter für den Nahen Osten, sagte am Dienstag, bei den indirekten Verhandlungen zu einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas seien Fortschritte gemacht worden. Die Hamas dementierte sogleich. Israel blockiere etwa die Forderung, dass die UNO wieder die ungehinderte Verteilung von Hilfsgütern übernimmt, hieß es im Nachrichtenportal Drop Site News unter Berufung auf palästinensische Quellen. (jW)