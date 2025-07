EU-Parlament billigt neues Einreisesystem

Strasbourg. Das EU-Parlament hat der schrittweisen Einführung eines neuen Einreisesystems für den Schengen-Raum zugestimmt. 572 Abgeordnete stimmten am Dienstag in Strasbourg für die Einführung des sogenannten Entry-Exit-Systems (EES), 42 dagegen. Die EU-Kommission muss nun noch den genauen Zeitpunkt für den Start festlegen. Die EU will mit dem System die Ein- und Ausreisen von Drittstaatenangehörigen genauer erfassen sowie Überschreitungen der erlaubten Aufenthaltsdauer und Einreiseverbote dokumentieren. (AFP/jW)