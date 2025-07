Kreta: 230 Menschen aus Seenot gerettet

Athen. Die griechische Küstenwache hat am Montag erneut 230 Menschen in der Nähe der griechischen Insel Kreta gerettet. Ein Schiff der EU-Grenzschutzbehörde Frontex entdeckte die Flüchtenden in zwei Schlauchbooten vor der kleinen, südwestlich von Kreta gelegenen Insel Gavdos. Bereits am Sonntag hatte die griechische Küstenwache mehr als 600 Menschen in mehreren Einsätzen in der Gegend gerettet. Die Zahl der in der Region Ankommenden ist zuletzt gestiegen. 7.300 Menschen haben nach Angaben der Küstenwache seit Anfang des Jahres die Inseln Gavdos und Kreta erreicht. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte im Juni angekündigt, zwei Schiffe der griechischen Marine zu entsenden, »um die illegalen Migrantenströme zu kontrollieren«. (AFP/jW)