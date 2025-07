450.000 Afghanen verlassen Iran

Teheran. Seit Juni haben Tausende Afghanen Iran verlassen. Zwischen dem 1. Juni und dem 5. Juli seien 449.218 afghanische Staatsbürger in ihre Heimat zurückgekehrt, sagte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) am Montag der AFP. Die iranische Regierung hatte Afghanen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung eine Frist bis zum 6. Juli gesetzt, das Land zu verlassen. Seit Januar sind nach Angaben der IOM insgesamt mehr als 900.000 Afghanen aus dem Iran in ihre Heimat zurückgekehrt. (AFP/jW)