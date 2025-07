EU-Parlament berät Votum gegen von der Leyen

Strasbourg. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollte sich am Montag abend im Europäischen Parlament der Debatte über einen Misstrauensantrag gegen sie und ihr Team stellen. Eine Sprecherin der Kommission bestätigte am Sonntag, dass von der Leyen anwesend sein wird. Der Antrag war von einem rechten rumänischen Abgeordneten initiiert worden. Damit über ihn im Parlament diskutiert und abgestimmt werden kann, muss ihn mindestens ein Zehntel der mehr als 700 Abgeordneten unterstützen. Von der Leyen und ihrem Team werden in dem Antrag unter anderem mit Blick auf die Coronapolitik Intransparenz und Missmanagement vorgeworfen. Die Abstimmung darüber findet am Donnerstag statt. (dpa/jW)