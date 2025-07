Krieg in Myanmar: Tausende fliehen nach Indien

Neu-Delhi. Schwere Kämpfe zwischen verfeindeten Milizen im Westen von Myanmar haben in den vergangenen Tagen Tausende Menschen in die Flucht über die Grenze nach Indien getrieben. Wie ein hochrangiger indischer Polizeibeamter am Montag mitteilte, trafen »ungefähr 4.000 Menschen in den vergangenen vier Tagen« im nordöstlichen indischen Bundesstaat Mizoram ein. Die Flüchtlinge hätten auf dem Weg dichtes Waldgebiet durchquert, sagte der Innenminister des Bundesstaates, Vanlalmawia, der Nachrichtenagentur AFP. Die Situation auf der anderen Seite der Grenze bleibe angespannt, deshalb seien die Flüchtlinge nicht zur Rückkehr aufgefordert worden, sagte der Polizeibeamte. Mizoram hat bereits insgesamt mehr als 30.000 Flüchtlinge aus Myanmar aufgenommen, das seit dem Militärputsch von 2021 von einem Bürgerkrieg erschüttert wird. (AFP/jW)