Ken Cedeno/Reuters Liefert den Medien zuverlässig Schlagzeilen: Donald Trump auf Pressekonferenz (Washington, 27.6.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat die Entlassung von Reportern des Nachrichtensenders CNN und der New York Times gefordert, weil sie über Geheimdiensterkenntnisse zum Angriff auf den Iran berichtet haben. Der Republikaner schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social: »Fake-News-Reporter von CNN und The New York Times sollten gefeuert werden – sofort!« Er sprach von schlechten Menschen mit bösen Absichten. Dass die Regierung eines als demokratisch geltenden Landes offen die Entlassung ihr nicht genehmer Journalisten fordert, ist ungewöhnlich.

Die New York Times berichtete, dass Trump dem Haus mit einer Klage gedroht und eine Entschuldigung verlangt habe. Der Anwalt der Zeitung stellte klar: »Es wird keine Entschuldigung geben.« Trump hatte den Medienhäusern in den vergangenen Tagen immer wieder Falschberichterstattung vorgeworfen – mit teils heftiger Wortwahl. CNN und New York Times hatten über ein als »streng geheim« eingestuftes Gutachten des militärischen Nachrichtendienstes DIA berichtet, das Zweifel an der Darstellung Trumps zum Ausmaß der Zerstörung der iranischen Atomanlagen aufbrachte. Das Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht geklärt.

Der Nachrichtensender CNN teilte mit, er stehe zu »100 Prozent« hinter der Berichterstattung seiner Reporter. Es sei nicht angemessen, CNN-Reporter dafür zu kritisieren, dass sie über das Gutachten und dessen Ergebnisse, die im öffentlichen Interesse lägen, berichtet haben. Zuvor hatte Trump sich schon mit der Nachrichtenagentur Associated Press angelegt und sie von Presseterminen ausgeladen, da sie sich geweigert hatte, seine Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika zu übernehmen. (dpa/jW)