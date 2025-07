Nachschlag: Tritters Rache

Everett Collection/IMAGO Arschlöcher unter sich

It’s not Lupus, it’s Tritter, Detective in New Jersey. Er hatte den Fehler begangen, bei Greg House zu erscheinen und dem Doctor of Deduction auf die Nüsse zu gehen. Unterm Vorwand, kurz was zu besorgen, ließ House den braven Cop mit Thermometer im Popo zurück. Tritter nahms persönlich, und die Showrunner starteten die Tritter-Kampagne innerhalb der dritten Season. Über mehrere Folgen hinweg nimmt der Cop sich vor, House zu Fall zu bringen. In der hier friert er den Vicodin-Nachschub des Doktors und die Konten seiner Kollegen ein. Ein paar Folgen später wird alles gut werden. Cuddy lügt für House vor Gericht, Tritter sagt ihm, dass er hoffe, sich in ihm zu irren. Storytechnisch war Tritter nicht eben ein Höhepunkt der Serie, die als originellstes Sherlock-Holmes-Pastiche gelten kann. Wenn man alle logischen Optionen ausgeschlossen hat, muss, was übrigbleibt, ziemlicher Quatsch sein. An Tritter zeigte sich die einzige Schwäche der Show: ein Hang zum Eskalieren, der sie eher zäher gemacht hat. (fb)