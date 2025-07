Nachschlag: ACAB (außer Jack)

KPA /imago images / United Archives Telefonieren und dabei schießen. Lernt man auf der Polizeischule

Leider hatte Liam Neeson keine Zeit. Er wollte lieber Ra’s al Ghul spielen, statt schon 2005 zu tun, was er in den Jahren danach hauptsächlich tat: das Rollenfach des alten Haudegens bedienen, den keiner mehr ernst nimmt, der es aber noch mal allen zeigt. So musste Bruce Willis ran, der dieses Register auch spielen kann, sieht man davon ab, dass er überhaupt nicht spielen kann. Einen Moustache hat er sich stehen lassen, oder sagen wir beim vorgestellten Milieu besser: einen Schnörres. Dargestellt wird Jack Mosley, ein New Yorker Detective mit Hang zu ruhiger Kugel und Bourbon-Flasche. Er soll Kleingauner Eddie binnen zweier Stunden ins 16 Blocks entfernte Gerichtsgebäude bringen, wo der als Kronzeuge geladen ist. Natürlich fallen alle Verkehrsmittel aus, natürlich leidet Eddie an Logorrhoe, natürlich sind Jacks Kollegen sämtlich korrupt und wollen den Faselbert töten. Die offensichtliche Vorlage, Clint Eastwoods »The Gauntlet«, darf sich wieder hinlegen. Sie wurde nicht erreicht. (fb)