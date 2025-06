Vielfalt neu definiert

Sandra Then Man würde gerne ein Drama von Kraus über Bezos lesen: »Die letzten Tage der Menschheit«

Kurze Nachrichten aus dem Radioversum: In Bayern liegt die Nutzung von Digitalradio mit der von UKW fast gleichauf. Nach den Ergebnissen der aktuellen Funkanalyse Bayern drehen nur noch 39 Prozent der täglichen Radiohörer ein UKW-Gerät an. 38 Prozent hören digital, also über DAB Plus, Internet, Kabel oder Satellit. Eine halbe Sensation vermeldet die Seven.One Entertainment Group. Mit dem »Podcast 2025 Report« will die Pro-sieben-Sat-1-Media-Tochterfirma nachgewiesen haben, dass in der BRD inzwischen mehr junge Menschen Podcasts hören als klassisches Radio. Um zu dieser Bewertung zu kommen, könnte beigetragen haben, dass Seven.One neben heavy Fernsehschrott allerlei Medienklimbim vermarktet, auch Podcasts, aber eben keinen Hörfunk.

25 Jahre alt wird das Freie Radio Corax in Halle (Saale) am 1. Juli. Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt gratulierte Anfang Juni mit der Entscheidung, die Sendelizenz von Corax um weitere zehn Jahre zu verlängern. Das Kooperationsprogramm der Freien Radios Berlin Brandenburg dagegen verliert seine Ultrakurzwellen in Berlin und Potsdam zum 1. Januar, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat die zwei Frequenzen Privatsenderklitschen zugeschustert. Angekündigt wurde die Abschaltung von FRBB in einer Pressemitteilung am 24. April unter der Überschrift »Berliner Radiolandschaft wird noch vielfältiger«.

Das »ARD-Radiofeature« in dieser Woche: »Suchtgeschäft«, eine Reportage über illegale Onlinecasinos (SWR 2025, Di., 20.04 Uhr, MDR Kultur, Fr., 15.05 Uhr, SWR Kultur, Sa., 9.05 Uhr, SR 2 Kultur, 13.05 Uhr, Bayern 2, 18.05 Uhr, Bremen Zwei, So., 13.04 Uhr, WDR 5). Im Hörspiel »Pyramidenkorrektur« von Tom Heithoff will die Regierung die Vergreisung der Gesellschaft aufhalten, kostenlose Rauchkurse sollen dabei helfen (HR 2022, Di., 20.05 Uhr, DLF). In der »Lesezeit« ist am Mittwoch der Gewinnertext der »Tage der deutschsprachigen Literatur 2025 in Klagenfurt« von Natascha Gangl zu hören (20.30 Uhr, DLF). Grob zweimal so alt wie der Bachmann-Preis ist bald Michael Heltau, und er kann’s noch, hat neulich Auszüge aus »Eine Begegnung im Park« von Herbert Rosendorfer eingesprochen (Do., 11.05 Uhr, Ö 1). Am Wochenende überträgt MDR Kultur ausführlich vom Rudolstadt-Festival, es ist »Die Welt zu Gast in Rudolstadt« (Fr., ab 19.04 Uhr, Sa. und So., ab 13.04 Uhr); ausgesuchte »Highlights vom Rudolstadt-Festival 2025« im »WDR 3-Konzert« am Sonntag abend (So., 20.03 Uhr).

Über das Ärgernis der öffentlichen Erregung hat Antje Rávik Strubel einen Roman geschrieben, sie erzählt im »LCB« von ihm und über »Fasane in der Cancel Culture« (Fr., 19.30 Uhr, So., 22.05 Uhr, DLF Kultur). Der Samstag abend bietet eine Hörspielpremiere und eine Opernuraufführung, »Der Afrik« von Sven Recker, in der Regie von Nicole Paulsen (SWR 2025, 19.04 Uhr, SWR Kultur), und »Die letzten Tage der Menschheit« von Philippe Manoury nach der Tragödie von Karl Kraus, aufgenommen am 27. Juni mit dem Gürzenich-Orchester Köln (20.03 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, MDR Klassik, NDR Kultur, Radio 3, SR 2 Kultur, SWR Kultur, WDR 3).

Weil von Karl Kraus kein Drama über die totalitären Zukunftsphantasien der Techmilliardäre Bezos, Musk und Thiel überliefert ist, hat Jennifer Stange einen Essay zum Thema vorgelegt: »Wenn Science-Fiction die Realität trifft« (So., 9.30 Uhr, DLF). Der Elektrokapitalfaschismus lässt sich übrigens leichter ertragen, wenn man sich fachgemäß brainwashen lässt. Interesse? Näheres dazu in der »Dimensionen«-Ausgabe »Eine kurze Geschichte der Gehirnwäsche« (Mo., 19.05 Uhr, Ö 1).