Nachschlag: Eine Industrie ohne Menschen

NurPhoto/IMAGO Ein Lieferfahrer muss unter den Bedingungen und in dem Tempo arbeiten, die von der App vorgegeben werden. Die Arbeiter fühlen sich durch den Algorithmus isoliert und ausgebeutet

Ein Bericht in der DW-Technologiesendung »Shift« warnt davor, dass in der Plattformökonomie Algorithmen bei der Entscheidungsfindung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Unter dem Titel »Wenn der Algorithmus dein Chef ist« untersucht der Beitrag die Folgen dieses Modells für Berufsgruppen wie Lieferfahrer, Chauffeure und jetzt auch Krankenschwestern weltweit. Der fehlende Kontakt zu einer verantwortlichen Person macht es der Industrie leicht, grundlegende Arbeitsrechte zu ignorieren. Die Proteste der Arbeiter haben einige Erfolge erzielt, aber es scheint, dass sich die Branche in eine Richtung bewegt, in der Menschen nicht mehr gebraucht werden. Was bedeutet das für uns alle? Journalisten müssen heutzutage den Algorithmus der sozialen Medien kennen und sich daran anpassen. Darüber hinaus beginnen einige Zeitungen damit, KI einzusetzen, um Informationen zu verarbeiten und die täglichen Nachrichten zu schreiben. Werden Journalisten die nächsten Opfer der Plattformindustrie sein? (ir)