Nachschlag: Trump ballert

Andrew Leyden/IMAGO/ZUMA Press Wire »Ich baller, baller Bunkerbomben in die Nacht …«

Zugegeben, das NDR-Satiremagazin »Extra 3« ist nicht immer lustig. Man sitzt da eigentlich recht deutlich im westlichen Lager und macht so seine erwartbaren Witzchen über Putin. Aber immerhin wird die zunehmende Kriegsgefahr thematisiert und Israel und die USA kriegen ihr Fett weg: Dass Israel im Gazastreifen Hunger als Waffe einsetze, ist da zu hören – für den ÖRR durchaus bemerkenswert –, und Trump gilt sowieso als notorischer, narzisstischer Lügner. Sicherlich, Kritik an dem Mann mit der orangefarbenen Tolle, der eine Steilvorlage nach der anderen liefert, ist aktuell billig zu haben. Witzig ist sie mitunter trotzdem: etwa im Fall des auf die Melodie des deutschen ESC-Beitrags »Baller« von Abor und Tynna gedichteten Liedes, das das Potential zu einem kleinen Tik-Tok-Hit hat: »Ich baller, baller Bunkerbomben in die Nacht« (Min. 5:17). Passend dazu gibt es eine in Dadamanier erstellte Videocollage, in der Trump unaufhörlich Scheiße aus dem Mund quillt. (row)