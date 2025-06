Ungarn will EU-Sanktionen blockieren

Budapest. Ungarn und die Slowakei wollen das 18. Sanktionspaket der EU gegen Russland blockieren. Beide Länder hätten dies beschlossen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bei einer Pressekonferenz am Montag. Es sei eine Reaktion auf die Pläne der EU, Energieimporte aus Moskau schrittweise einzustellen. »Wir tun dies, weil die Europäische Union Mitgliedstaaten wie Ungarn und der Slowakei verbieten will, günstiges russisches Erdgas und günstiges russisches Öl wie bisher zu kaufen«, so Szijjártó. Ungarn und die Slowakei unterhalten trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin enge Beziehungen zu Russland und sind auf dessen Öl- und Gaslieferungen angewiesen. Bei Sanktionsbeschlüssen ist in der EU Einstimmigkeit nötig. (Reuters/jW)