EU-Bürger: Meinung zu Aufrüstung gespalten

Den Haag. Vor dem NATO-Gipfel ist die Zustimmung zu höheren Rüstungsausgaben in der EU uneinheitlich: Deutliche Mehrheiten dafür gebe es in Polen und Dänemark (70 Prozent), Großbritannien (57 Prozent), Estland (56 Prozent) und Portugal (54 Prozent), stellte die Denkfabrik »European Council on Foreign Relations« (ECFR) in einer am Montag vorgestellten Erhebung fest. In Deutschland unterstützen demnach 47 Prozent der Befragten höhere Rüstungsausgaben. Auch in Spanien (46 Prozent) sowie Frankreich und Ungarn (45 Prozent) gibt es keine Mehrheit dafür. Als Ausreißer kann demnach Italien gelten, wo laut Umfrage 57 Prozent stark oder im Grundsatz gegen die Erhöhung des Militärbudgets sind. Nur 17 Prozent der Befragten dort unterstützen das Vorhaben. (dpa/jW)