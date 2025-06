Haushaltsentwurf: Rekordbudget für 2025 geplant

Berlin. Der neue Plan des Bundesfinanzministeriums für den Haushalt 2025 sowie für die Jahre bis 2029 sieht in mehreren Bereichen Steigerungen auf Rekordniveau vor. Dies betrifft neben dem Militäretat auch die Höhe der staatlichen Kreditaufnahme, wie AFP am Montag berichtete. An diesem Dienstag soll das Kabinett von Kanzler Friedrich Merz (CDU) die Pläne beschließen. Insgesamt sollen die Ausgaben des Bundes 2025 um 6,1 Prozent auf 503 Milliarden Euro steigen. Für 2026 sind Ausgaben von 519,5 Milliarden Euro vorgesehen. Deutliche Streichungen plant die Regierung erneut bei der Entwicklungshilfe. (AFP/jW)