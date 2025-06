Ukraine: Zwölf Menschen sterben nach Luftangriffen

Kiew. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach offiziellen Angaben vom Montag mindestens zwölf Menschen getötet worden. Neun Menschen kamen der Militärverwaltung zufolge bei einem nächtlichen Angriff auf die Hauptstadt Kiew ums Leben, 33 wurden verletzt. In der Region wurde nach offiziellen Angaben ein Mensch getötet, zwei weitere in der nordukrainischen Region Tschernigiw; außerdem gab es demnach zehn Verletzte. Ebenfalls am Montag wollte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien reisen. Bei den Gesprächen solle es um die Verteidigung der Ukraine und zusätzlichen Druck auf Russland gehen, hieß es. (Reuters/dpa/jW)