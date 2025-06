GB: Regierung geht gegen »Palestine Action« vor

London. Begleitet von Protesten in London sollte die britische Innenministerin Yvette Cooper am Montag eine schriftliche Ministererklärung im Parlament vorlegen, um die palästinasolidarische Aktivistengruppe »Palestine Action« zu verbieten. Sie habe beschlossen, die Gruppe als »terroristische Organisation« einzustufen, schrieb Cooper in einer Mitteilung am Sonntag. Laut der Nachrichtenagentur PA kann die Mitgliedschaft oder die Unterstützung der Gruppe dann mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden. Die Gruppe hatte am vergangenen Freitag einen Farbanschlag auf britische Militärflugzeuge verübt. Auch in ein britisches Werk eines israelischen Rüstungsunternehmens war die Gruppe schon eingedrungen. Wegen der Ankündigung Coopers waren in London am Montag am Trafalgar Square Demonstranten mit der Polizei aneinandergeraten. (dpa/jW)