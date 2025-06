Autobauer entwickeln zusammen Software

Frankfurt. Die deutsche Autoindustrie will künftig gemeinsam standardisierte Software entwickeln. Mit Unterstützung des Autoverbandes VDA hätten elf Unternehmen eine Kooperation auf Basis von Open Source verabredet, wie der Verband am Dienstag mitteilte. So soll im kommenden Jahr eine Seriensoftware für autonomes Fahren zur Verfügung stehen. Getragen wird das Bündnis unter anderem von den Autobauern BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen, den Zulieferern Bosch, Continental und ZF Friedrichshafen sowie von IT-Firmen, die auf Fahrzeugsoftware spezialisiert sind. (Reuters/jW)