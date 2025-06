Agrarminister Rainer will Düngevorgaben lockern

Berlin. Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) will die Vorgaben für landwirtschaftliche Betriebe beim Düngen deutlich lockern. Sein Ministerium schlug am Dienstag vor, die sogenannte Stoffstrombilanzverordnung abzuschaffen. Landwirte müssten dann die Zu- und Abfuhr von Nährstoffen auf ihren Flächen nicht mehr dokumentieren. Wasserwirtschaft und Umweltverbände kritisierten dies scharf. »Es besteht die Gefahr, dass die Aufweichung des Düngerechts in vielen Regionen zu einer Erhöhung der Nitrateinträge führt«, erklärte der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft gemeinsam mit mehreren Umweltverbänden. (AFP/jW)