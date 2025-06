Deutsche Bahn: 100 neue »Zukunftsbahnhöfe«

Berlin. Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 100 Stationen modernisieren und zu sogenannten Zukunftsbahnhöfen umbauen. Dabei würden diese komplett neu gestaltet, teilte die Bahn am Dienstag mit. Das betreffe etwa die Zuginformationen und Wegeleitungen. Neue Ordnungssysteme sollen für eine bessere Verteilung am Gleis sorgen. Zudem gehe es um eine barrierefreie Gestaltung der Bahnhöfe. 40 von ihnen seien bereits entsprechend umgebaut worden. (dpa/jW)