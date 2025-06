Bayern: AfD wird als »extremistisch« gelistet

München. Die bayerische AfD soll in die vom Innenministerium geführte Liste der »extremistischen« oder »extremistisch beeinflussten« Organisationen aufgenommen werden. Dies kündigte Staatskanzleichef Florian Herrmann unter Berufung auf Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) am Dienstag in München an. In dem Verzeichnis finden sich unter anderem die Parteien NPD und III. Weg, die Reichsbürgerbewegung, antifaschistische Gruppen, die DKP und die Muslimbruderschaft. Das Verzeichnis ist vor allem für die Überprüfung der »Verfassungstreue« von Bewerbern für den öffentlichen Dienst relevant. (dpa/jW)