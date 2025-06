Thüringen: Linke verlässt »3 + 1«-Format für Mehrheiten

Erfurt. Im Thüringer Landtag ist die Linke-Fraktion aus einem Gesprächsformat zur Mehrheitsfindung ausgetreten. Sie könne sich nicht auf Vereinbarungen im »3 + 1«-Format verlassen, erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mitteldorf am Dienstag in Erfurt. Das Format ist ein wiederkehrendes Gesprächstreffen auf Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer von CDU, BSW, SPD und Linkspartei. In Thüringen bilden CDU, BSW und SPD eine Regierung ohne eigene Mehrheit. Mitteldorf schloss nicht aus, dass das Format neu belebt werden könnte. »Wir haben ja hier eine Verantwortung für dieses Land«, sagte sie. (dpa/jW)