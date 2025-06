Berlin: CFM-Beschäftigte für Tarifeinigung

Berlin. Die Mehrheit der Verdi-Mitglieder (78,1 Prozent) bei der Charité Facility Management GmbH (CFM) hat der vor wenigen Wochen vereinbarten Tarifeinigung zugestimmt. Das teilte Verdi-Sprecher Kalle Kunkel am Dienstag in Berlin nach einer Urabstimmung mit. Auch die Tarifkommission habe für die Annahme der Einigung votiert. Sie sieht unter anderem vor, dass die Bezahlung der CFM-Beschäftigten stufenweise an den gültigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an der Universitätsklinik Charité angepasst wird. Die komplette Angleichung soll schrittweise bis zum 1. Januar 2030 erfolgen. (dpa/jW)