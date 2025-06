Haiti: Stromausfall nach Stürmung von Wasserkraftwerk

Odelyn Joseph/AP/dpa In Haiti kommt es immer wieder zu Demonstrationen gegen die Gewalt im Land (Port-au-Prince, 19.3.2025)

Port-au-Prince. Die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince lag nach Protesten gegen Gewalt bewaffneter Gruppen am Mittwoch im Dunkeln. Bewohner der Stadt Mirebalais hatten am Dienstag einen Staudamm gestürmt und das Wasserkraftwerk außer Betrieb gesetzt, um gegen die Untätigkeit der Regierung zu protestieren, berichteten lokale Medien. In den sozialen Netzwerken kursierende Videos und Fotos zeigen, wie sie in das Kraftwerksgebäude eindringen. Berichten zufolge stürzten sie auch einen Strommast um. Die haitianische Übergangsregierung nahm zunächst nicht zu den Angaben Stellung. (Reuters/jW)