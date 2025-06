USA verlegen weitere Kampfjets in den Nahen Osten

Britta Pedersen/dpa Der F-35-Kampfjet des US-Herstellers Lockheed Martin

Washington. Die USA verlegen Insidern zufolge weitere Kampfflugzeuge in den Nahen Osten. Zudem würden die Einsätze weiterer Jets in der Region verlängert, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von drei US-Vertretern erfuhr. Einem der Informanten zufolge handelt es sich um Maschinen der Typen F-16, F-22 und F-35. Zwei der Personen sprachen von einem vermeintlich defensiven Auftrag der Kampfflugzeuge, da diese etwa Drohnen abfangen können.

Außerdem teilte US-Präsident Trump am Dienstag mittag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social mit, dass die USA den Obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, zunächst nicht töten würden. Man wisse genau, wo dieser sich verstecke, schrieb Trump. »Er ist ein leichtes Ziel, aber dort ist er sicher – wir werden ihn nicht ausschalten, zumindest erstmal nicht.« Allerdings wolle man nicht, dass Raketen auf Zivilisten oder US-Soldaten abgefeuert würden. »Unsere Geduld geht zur Neige«, führte Trump aus.

Ferner meldete Reuters unter Berufung auf iranische Medien einen massiven Cyberangriff Israels auf die digitale Infrastruktur des Landes. Laut dem iranischen Kommando für Cybersicherheit seien viele der Angriffe allerdings erfolgreich abgewehrt worden. (Reuters/jW)