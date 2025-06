G7-Gipfel: Kanada kündigt weitere Militärhilfen für Ukraine an

Adrian Wyld/The Canadian Press/AP Auf in die Schlacht: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und der kanadische Premierminister Mark Carney (Kananaskis, 17.6.2025)

Kananaskis. Kanada hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij beim G7-Gipfel in den Rocky Mountains weitere Unterstützung für den Kampf gegen Russland zugesagt. Premierminister Mark Carney kündigte am Dienstag bei einem Treffen mit Selenskij im kanadischen Kananaskis weitere Sanktionen gegen Russland sowie zusätzliche Militärhilfen in Milliardenhöhe an. Carney sagte, die angekündigten kanadischen Sanktionen richteten sich unter anderem gegen mehr als 200 Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Die Militärhilfe umfasst demnach unter anderem Drohnen und Helikopter.

Selenskij ist als Gast zum G7-Gipfel gereist. Gemeinsam mit den anderen G7-Länder wollte der ukrainische Präsident Donald Trump dafür gewinnen, mehr Druck auf Moskau auszuüben. Der US-Präsident aber hatte den Gipfel wegen Israels Krieg gegen den Iran vorzeitig verlassen. (dpa/jW