Frankreich: Linke mobilisiert für Palästina

Paris. Vertreter der Sozialistischen und Kommunistischen Parteien Frankreichs sowie der »grünen« Les Verts haben am Dienstag in Paris auf einer Pressekonferenz die rasche Anerkennung eines Staates Palästina gefordert. Grünen-Chefin Marine Tondelier betonte laut Agentur Anadolu, dass in Gaza ein Völkermord stattfinde. KPF-Chef Fabien Roussel schrieb der EU eine Mitschuld zu und forderte Sanktionen gegen Israel. Die Zusammenkunft fand statt, da am gleichen Tag ursprünglich eine Konferenz zur Zweistaatenlösung anberaumt war, die aber wegen des israelischen Angriffs auf Iran abgesagt wurde. (jW)