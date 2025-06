EuGH: Gutachten zu Klagen bei Impfschäden

Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg könnte den Verbraucherschutz bei Impfschäden erweitern. Das schlug am Donnerstag eine einflussreiche EuGH-Rechtsgutachterin vor. Danach sollen Klagen auch noch nach mehr als zehn Jahren möglich sein, wenn erst dann die Folgeschäden endgültig feststehen. Ein Urteil wird im Herbst erwartet. Das Gutachten ist nicht verbindlich, der EuGH folgt den Empfehlungen aber in den meisten Fällen. (AFP/jW)