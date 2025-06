DR Kongo: Entwurf für Friedensabkommen

Kinshasa. Vertreter der Demokratischen Republik (DR) Kongo und Ruanda haben am Mittwoch einen Entwurf für ein Friedensabkommen vorgestellt, das am 27. Juni in Washington unterzeichnet werden soll. Katar und die USA vermittelten im April eine Waffenruhe zwischen den beiden Staaten. Die laut UNO von Ruanda unterstützte »M 23«-Miliz hatte seit Januar große Gebiete im Osten der DR Kongo eingenommen. In einem am selben Tag veröffentlichten Bericht hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) der Miliz vorgeworfen, mehr als 1.500 Zivilisten aus der DR Kongo nach Ruanda verschleppt zu haben. HRW sprach von einem »Kriegsverbrechen«. (AFP/jW)