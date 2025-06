Libanon: Israel tötet Hisbollah-Kommandeur

Beirut. Israels Militär hat nach eigenen Angaben einen Kommandeur der Hisbollah im Südlibanon getötet. Der Angriff erfolgte in der vergangenen Nacht in der Region Nabatija, teilte die Armee mit. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass das Opfer zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Motorrad unterwegs gewesen sei. Eine weitere Person sei durch Splitter verletzt worden. Trotz der Ende November beschlossenen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah greift das israelische Militär nahezu täglich weiter das Nachbarland an. (dpa/jW)