Finnland: Austritt aus Landminenabkommen

Helsinki. Das Parlament in Finnland hat am Donnerstag für den Austritt aus dem Landminenabkommen gestimmt. 157 Abgeordnete votierten dafür, 18 dagegen. Das Übereinkommen verbietet den Einsatz, die Lagerung, die Herstellung und die Weitergabe von Antipersonenminen. Es wurde von mehr als 160 Staaten und Territorien unterzeichnet. Zuvor hatten bereits Lettland, Estland und Litauen sowie Polen angekündigt, das Abkommen verlassen zu wollen. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte die Ankündigungen am Montag: Sie seien »besonders besorgniserregend, da sie den Schutz von Zivilisten schwächen könnten«. (AFP/jW)