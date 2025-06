Razzia nach Angriff auf Fest in Freienwalde

Frankfurt (Oder). Nachdem 15 Vermummte am vergangenen Sonntag das Fest »Bad Freienwalde ist bunt« angegriffen hatten, haben Ermittler am Donnerstag die Wohnräume eines 21jährigen und seiner Angehörigen durchsucht. Der Beschuldigte sei durch die Aussage eines Augenzeugen in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) mit. Bei der Durchsuchung seien mögliche Beweismittel wie Bekleidungsstücke und Mobilfunkgeräte beschlagnahmt worden. Bislang habe der Tatverdächtige nicht ausgesagt. Zwei Menschen waren bei dem Angriff verletzt worden. (dpa/jW)