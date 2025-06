Gaza: Israels Armee tötet 69 Palästinenser

Gaza. Die israelische Armee hat in den vergangenen 24 Stunden mindestens 69 Menschen im Gazastreifen getötet. Das meldete die lokale Gesundheitsbehörde am Donnerstag. 22 von ihnen beim Versuch, an eines der knappen Lebensmittelpakete der durch Israel und die USA eingesetzten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zu gelangen. Die UNO und große Hilfsorganisationen verweigern die Kooperation mit den von US-Söldnern betriebenen GHF-Verteilzentren. Sie werfen Israel vor, mit dem Einsetzen dieser »Stiftung« militärische Ziele wie die Vertreibung der Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens zu verfolgen. Der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA), Philippe Lazzarini, sagte in einer Stellungnahme am Donnerstag: »Hungernde Menschen in ihren Tod zu locken ist ein Kriegsverbrechen. Dies ist ein Schandfleck für unser kollektives Bewusstsein.« (jW)