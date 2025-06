Weniger Umsatz im Fahrradgeschäft

Berlin. Nach mehreren Wachstumsjahren hat die Fahrradbranche in Deutschland 2024 weniger Umsatz gemacht. Der Boom der vergangenen Jahre habe »an Dynamik verloren«, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten aktuellen Studie des Fahrradwirtschaftsverbands Zukunft Fahrrad. Der Umsatz sank erstmals seit 2019 auf 27,2 Milliarden Euro – rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Von 2019 bis 2023 waren die Umsätze noch kräftig gestiegen: von 16,5 Milliarden Euro auf 29,3 Milliarden. (AFP/jW)