Rheinmetall: Partnerschaft mit Anduril

Düsseldorf. Der deutsche Kriegskonzern Rheinmetall schmiedet eine strategische Partnerschaft mit dem für seine Marschflugkörper bekannten US-Konzern Anduril Industries. Bei dem Abkommen gehe es um die gemeinsame Entwicklung und Fertigung der Anduril-Flugkörper »Barracuda« und »Fury« sowie von Feststoffraketenmotoren für den europäischen Markt, teilte Rheinmetall am Mittwoch mit. »Gemeinsam mit Rheinmetall entwickeln wir Systeme, die schnell produziert, breit eingesetzt und an die sich wandelnden NATO-Missionen angepasst werden können«, sagte Anduril-Chef Brian Schimpf. Anduril und Rheinmetall hatten bereits in der Vergangenheit zusammen an Drohnenabwehrsystemen gearbeitet. (Reuters/jW)