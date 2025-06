Regierung: Exdiplomat Jäger ist neuer BND-Chef

Berlin. Der Exdiplomat Martin Jäger wird neuer Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Bundeskabinett hat den 60jährigen am Mittwoch zum Nachfolger des bisherigen Präsidenten des Auslandsgeheimdienstes, Bruno Kahl, ernannt. Das teilte der Vizeregierungssprecher Steffen Meyer mit. Jäger war bisher Botschafter der BRD in der Ukraine und davor unter anderem Sprecher des früheren Außenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD). 2008 wechselte er vorübergehend in die Privatwirtschaft und wurde Cheflobbyist des Autokonzerns Daimler. 2013 wurde er Botschafter in Afghanistan. (AFP/jW)