Deutsche Exporte von chinesischen abgehängt

München. Industriekapitalisten in der BRD verlieren im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus China an Boden. Die Exporte deutscher Unternehmen sind im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt um 1,7 Prozent auf rund 1,55 Billionen Euro gesunken. Chinesische Ausfuhren hingegen legten nach Zahlen aus Beijing um 7,1 Prozent auf über drei Billionen Euro zu (25,4 Billionen Yuan), wie ein Vergleich der Handelsbilanzen zeigt.

Insbesondere in Bereichen der Digitalisierung und generativen künstlichen Intelligenz seien chinesische Firmen »teilweise schon über die technologische Leistungsfähigkeit deutscher Wettbewerber hinausgeklettert«, sagte der Ökonom Philipp Böing nach dpa-Angaben vom Mittwoch. Laut Jens Burchardt, Partner bei der Unternehmensberatung BCG, seien in erster Linie energieintensive Branchen wie die Grundstoffchemie und an zweiter Stelle der Automobilsektor betroffen. (dpa/jW)