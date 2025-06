Bundesbank: Abschläge für Rentner zu niedrig

Frankfurt am Main. Die Bundesbank hält die verringerte Auszahlung der gesetzlichen Rente bei vorzeitigem Ruhestand für zu niedrig. »Sie machen dadurch einen vorgezogenen Rentenzugang für Versicherte attraktiver« und verursachten »finanzielle Lasten« für die gesetzliche Rentenversicherung, heißt es im am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Darin heißt es weiter, es sei »sinnvoll«, das gesetzliche Rentenalter und die Altersgrenze für den frühestmöglichen Rentenbeginn an die Lebenserwartung der Bevölkerung zu koppeln und die vorgezogene abschlagsfreie Rente abzuschaffen. (AFP/jW)