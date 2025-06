Gaza: Israels Armee tötet mehr als 70 Hungernde

Khan Junis. Die israelische Armee hat am Dienstag 89 Menschen im Gazastreifen getötet. Das meldete die lokale Zivilschutzbehörde. Mehr als 70 Palästinenser seien demnach in Khan Junis getötet worden, während sie auf Lebensmittel-Lkws der UNO warteten. Über 200 Personen seien verletzt worden. Zunächst hätten Drohnen auf Menschen gezielt, so der Sprecher der Behörde, Mahmud Bassal, gegenüber AFP. »Wenige Minuten später feuerten israelische Panzer mehrere Granaten ab, was zu einer großen Zahl von Toten und Verletzten führte«, fügte er hinzu. Zivilisten seien »in Stücke gesprengt worden, Leichenteile waren überall verstreut«, sagte der Zeuge Said Abu Lebda gegenüber Al-Dschasira. Samaher Mekdad, eine weitere Zeugin, sagte dem Guardian: »Warum haben sie auf die jungen Leute geschossen? Sind wir keine Menschen?« Israels Armee bestritt jede Verantwortung. (AFP/jW)