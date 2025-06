Beirat mahnt »ehrgeiziges« EU-Klimaziel für 2040 an

Steffen Trumpf/dpa

Kopenhagen. Der Klimabeirat der Europäischen Union hält ein »ehrgeiziges« Klimaziel für das Jahr 2040 weiterhin für unerlässlich. Der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel empfiehlt in einem neuen Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2040 im Vergleich zum Jahr 1990 um 90 bis 95 Prozent zu senken. Eine ähnliche Empfehlung hatte das in Kopenhagen ansässige Gremium bereits 2023 ausgesprochen.

Das Ziel für 2040 würde die EU auf einem glaubwürdigen Pfad zur angestrebten Klimaneutralität bis 2050 halten, heißt es im Bericht nun. Setze man das Ziel dagegen zu niedrig an, würde dies unter anderem die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und die Energiesicherheit der EU untergraben – und das in einer Zeit geopolitischer Unsicherheit, warnen die Mitglieder des Beirats. In Deutschland meldete sich unterdessen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu Wort und schlug am Montag gegenüber der Zeitschrift Wirtschaftswoche vor, die für die BRD im Grundgesetz verankerte Klimaneutralität von 2045 auf 2050 zu verschieben. (dpa/jW)